Ben Affleck a lavoro con la suocera. Sul set con la mamma di Jennifer Lopez

Ben Affleck. Il popolare attore, regista e sceneggiatore di Hollywood è tornato tra le grazie della star Jennifer Lopez. Anche mamma Guadalupe approva

Come nella trama di una delle migliori commedie romantiche di cui è stata protagonista, Jennifer Lopez (a distanza di 20 anni) è tornata insieme all’attore hollywoodiano Ben Affleck. Sono stati una coppia glamour nei primissimi anni Duemila per poi lasciarsi alla soglia del matrimonio.

Molte relazioni, nozze e figli dopo (da parte di entrambi), hanno scatenato il vortice del gossip con un ritorno di fiamma che davvero nessuno avrebbe mai potuto aspettarsi. Sono stati la coppia più hot fotografata durante questa calda estate 2021, tra baci rubati al largo dell’Isola di Capri. JLo è adesso nuovamente in Italia, apparsa come un’esplosiva visione, una diva, per la sfilata targata Dolce e Gabbana nell’esclusiva location di Piazza San Marco a Venezia. E cosa fa Ben Affleck nel frattempo?

Ben Affleck con la suocera. L’attore a lavoro con la signora Guadalupe, mamma di Jennifer Lopez

Ben Affleck è conosciuto globalmente per essere un attore di straordinario talento, tuttavia è anche un apprezzato regista e un ottimo sceneggiatore. Ha vinto un Oscar nel 1998 proprio per la miglior sceneggiatura originale in tandem al celebre amico e spalla Matt Damon grazie al film “Will Hunting – Genio ribelle”.

Negli Stati Uniti è recentemente stato rilasciato uno spot interpretato e diretto da lui per pubblicizzare WynnBET, un’app di scommesse sportive. Nelle immagini appaiono anche volti celebri come quello del comico Melvin Gregg e della stella del basket mondiale Shaquille O’Neal.

La scena si svolge all’interno di un casinò di Las Vegas ed è totalmente rubata dalla signora Guadalupe “Lupe” Rodríguez (madre di Jennifer Lopez) che gioca alle slot machine e dice: “Dai, Lupe! Puoi farcela ragazza, proprio come le slot a St. Louis!”. Accanto le passa il genero che mormora con perplessità: “St. Louis?”.

Fonti vicine alla coppia avrebbero rivelato alla rete d’intrattenimento statunitense E! News che Guadalupe Rodriguez sarebbe felicissima del ritorno di fiamma della figlia con il popolare attore. Quest’ultimo sarebbe inoltre stato avvistato in una nota gioielleria Tiffany di Los Angeles mentre acquistava un anello. Aria di matrimonio nell’aria?