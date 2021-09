Brave and Beautiful ci aspetta domani con il terzo appuntamento della settimana: dopo tanta attesa, è giunto il momento di festeggiare il compleanno di Suhan

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a B r a v e a n d B e a u t I f u l ( @ b r a v e a n d b e a u t I f u l 8 2)

Siamo al terzo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la serie tv turca che ha appassionato milioni di telespettatori. Suhan e Cesur oramai sono una coppia di fatto, contro ogni aspettativa e soprattutto contro il destino che voleva remare contro di loro. Per i due ragazzi è stato amore a prima vista ma non è stato affatto semplice arrivare a dove sono oggi, perché il padre di Suhan è il nemico numero uno di Cesur. Nonostante ciò, i due sono riusciti a trovare una sorta di equilibrio nella loro relazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>> Sharon Stone in lutto, a lasciarla è il piccolo River. Non ci sono parole, il dolore è troppo grande

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Proprio come Cesur aveva previsto, anche questa volta Tashin è riuscito a farla franca. Non sa davvero più cosa inventarsi per riuscire ad inchiodare il padre di sua moglie. E, a proposito di lei, è finalmente giunto il giorno del suo compleanno dopo tante settimane di attesa. All’inizio lei non voleva passarlo insieme a Cesur perché il loro matrimonio era partito con il piede sbagliato, ma alla fine hanno deciso di ricucire quello che non andava della loro unione. I due passeranno questa giornata insieme e si scambieranno delle promesse di amore eterno. Al momento, le cose non potrebbero andare meglio di così.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>> Juventus, lutto per il club bianconero: morto l’ex storico difensore Francesco Morini

Cesur e Suhan stanno vivendo un momento molto bello della loro relazione ma questo non cancella i problemi che ci sono tra lui e il padre della ragazza. Fin quando non riuscirà ad ottenere vendetta, non riuscirà ad essere tranquillo.