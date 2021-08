Cinque ore fa è stato condiviso il Tik Tok più dolce e tenero che ci sia: il protagonista è il piccolo Leone Lucia Ferragni.

Circa cinque ore fa è stato pubblicato un video su Tik Tok, che vede come protagonista Leone Lucia Ferragni, figlio di Chiara Ferragni e Federico Lucia, conosciuto da sempre come ‘Fedez’.

Il video fa emozionare migliaia e migliaia di utenti, per una frase detta dal dolcissimo bambino, mentre era con i suoi genitori su una giostra al luna park.

Ecco le parole del bambino più simpatico d’Italia: “Non avere paura papà ci sono io“.

A queste parole segue la risposta del papà “Non ho paura amore” ed una risata intenerita ed emozionata, venuta spontaneamente anche a sua moglie Chiara.

I Ferragnez non smettono di farci divertire ed emozionare: ecco il VIDEO della famiglia più seguita d’Italia…

Il tik tok è andato virale in un attimo, ottenendo già più di 30.500 mi piace, quasi 300 commenti ed oltre 640 condivisioni.

Tra i messaggi scritti sotto al video si leggono moltissimi complimenti rivolti al piccolo Leone e a tutta la famiglia Ferragnez, ad esempio: “Se avessi un bambino dolce come lui sarei orgogliosissima”; “Questo bambino è di una dolcezza infinita”; “Quelli che lo criticano perché pensano che sia viziato dovrebbero ricredersi: è un angelo!”; oppure “La famiglia più bella del mondo in tutti i sensi”.

Come accade per ogni persona con tanta visibilità, non è mancata qualche critica, ad esempio alcuni utenti li accusano di aver montato la scena, per ottenere più visualizzazioni: “Tutto molto naturale, videocamera nell’istante in cui il bambino dice la frase… che tempismo perfetto: tutto marketing!”; “Sembra registrato”; …

Nonostante questi commenti negativi, i Ferragnez continuano per la loro strada, intrattenendo tutti i fan che li stimano e li supportano.