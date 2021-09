La bellissima ex gieffina tiene aggiornati i suoi followers su come procede la gravidanza. Tra i commenti spunta quello di Paolo Ciavarro.

Circa due ore fa la favolosa influencer ha pubblicato una foto in cui posa con una pesca in mano mentre indossa soltanto l’intimo bordeaux.

L’immagine serve per mostrare il cambiamento del suo corpo e delle sue curve durante questo delicato periodo di gravidanza; mentre la pesca in mano spiega, in modo semplice e veloce, l’attuale grandezza del bambino che porta in grembo.

Nella didascalia Clizia ha scritto: “La prima cosa che cresce con la gravidanza è il seno, il giorno prima nulla, et violà!“. E ancora: “E poi quando fa capolino il pancino è qualcosa veramente di magico! Felice delle mie nuove curve“.

Tra i commenti dei seguaci si legge: “Tanta felicità! Complimenti siete stupendi”; “La gravidanza ti dona moltissimo: Cli sei meravigliosa!”; “Che meraviglia”; oppure “Che splendore, auguri”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori: ecco cosa ne pensa lui…

Tra i commenti lasciati sotto questo ultimo post, spicca quello scritto proprio dal futuro padre del bambino che Clizia Incorvaia porta in grembo, ovvero dal suo fidanzato Paolo Ciavarro.

Ecco le parole emozionate e colme d’amore del famoso ex concorrente del Grande Fratello VIP: “Ancora non ci credo“.

Molti altri commenti positivi sono stati scritti da personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ad esempio: Giacomo Urtis, Elisa De Panicis, Carlotta Maggiorana, …

Il post è diventato virale in un paio d’ore ed ha già raggiunto i 37.000 mi piace: sono stati tantissimi gli utenti che lo hanno apprezzato!

Sembra dunque che la gravidanza di Clizia proceda a gonfie vele, ma i fan non stanno più nella pelle: vogliono scoprire il sesso del nascituro!