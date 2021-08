Federica Nargi in compagnia di una persona speciale sfoggia una foto strepitosa. Il post è già virale. Che spettacolo

Federica Nargi è appena tornata dalle vacanze, dopo qualche mese a Formentera si è concessa un viaggio in Grecia, precisamente a Santorini, insieme al suo compagno. Lontana da tutto e tutti, ha lasciato le piccole dai nonni ed ha trascorso qualche giorno all’insegna dell’amore e della passione.

La pausa estiva è terminata ed ora è il momento di tornare alla normalità, per la showgirl sono in arrivo importanti novità.

Federica Nargi, quanta sensualità in una sola FOTO

Appena arrivata a casa, la Nargi ha passato del tempo con sua sorella ed è insieme a lei che si è mostrata su Instagram. Sono due gocce d’acqua e i fan non sanno più dove guardare.

Troppa bellezza in una sola foto, il sorriso è unico e lo sguardo è strepitoso. “Il mio per sempre” scrive Federica sotto alla foto con sua sorella Claudia. Una indossa un vestito beige e l’altra uno a fiori colorati.

In un batter d’occhio lo scatto è virale e i like conquistati sono più di ottantasettemila. Non mancano poi commenti di ogni tipo come: “Complimenti alla vostra mamma!”. Qualcun altro aggiunge: “Due bellissimi angeli” e poi ancora: “Che belle”. Cuori, applausi e baci per le due sorelle Nargi.

A differenza di Federica, Claudia è lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo. Ha scelto un’altra strada ed oggi è Project Document Controller per una società di ingegneria di Roma.

Nonostante abbiano iniziato e intrapreso percorsi diversi, Claudia e Federica sono molto unite e non perdono l’occasione di passare del tempo insieme. L’una è sempre accanto all’altra per supportarla e sostenerla in ogni situazione. La showgirl sta per cominciare una nuova avventura televisiva e sua sorella sarà a fianco a lei e sarà la sua fan numero uno.