Cristiana Capotondi si lascia andare ad una foto sensuale e unica, il suo grande amore in un solo scatto

Si è fatta conoscere nel corso degli anni con il suo talento e la sua semplicità, Cristiana Capotondi è un’attrice molto nota nel panorama artistico italiano. Ha iniziato la sua carriera fin da bambina, dal 1993 quando interpretò un ruolo nella mini serie Amico mio.

Ne ha fatta di strada ed oggi è una meravigliosa donna di quarant’anni con tanti progetti da realizzare.

Cristiana Capotondi, un primo piano mozzafiato – FOTO

Seguita da quasi quattrocentomila follower, Cristiana Capotondi condivide con i fan alcuni scatti dei suoi lavori e molte foto del tempo libero. Ha sempre cercato di separare la sua vita pubblica da quella privata, è per questo che sui social non ci sono post con suo marito o con parenti.

L’ultima foto è stata scattata in vacanza, l’attrice ama il mare ed è proprio tra le onde che si lascia andare. Così mostra un suo primo piano, i suoi occhi dolci e puri rendono tutto più magico.

“No, in effetti questa è la mia miglior attività estate 2021” Scrive facendo riferimento all’amore nei confronti del mare.

E immediatamente piombano like e commenti da parte dei fan che la seguono e supportano in ogni occasione. “Bella come il sole” scrive qualcuno, poi ancora “Sei dolcissima” e qualcun altro aggiunge: “Una venere del mare”.

La Capotondi ha tutto quello che ha sempre desiderato. Non è mamma, ma questo per lei non sembra essere un problema. Come ha ribadito in un’intervista a Vanity Fair: “Si può essere madri senza maternità” facendo riferimento alla sua vita.

Adora i bambini e trascorre molto tempo con quelli delle sue amiche e con sua nipote. Lei e suo marito Andrea Pezzi hanno scelto di non essere genitori e per adesso questa condizione li soddisfa.