Cristina Marino si gode ancora il caldo e l’estate. Distesa in spiaggia sfoggia un costume strepitoso: la temperatura diventa bollente

In estate tutto va in stand-by, anche l’allenamento. Non per tutti però. Cristina Marino è l’esempio per tutte le donne che allenarsi, senza esagerare, è possibile anche in vacanza, facendolo in coppia, magari, con il proprio lui.

E la bella moglie di Luca Argentero lo ha dimostrato perché lei è convinta che “prendersi cura di sé è l’unico modo per volersi bene” così come ha detto in una recente intervista a Vanity Fair. I risultati? Un fisico da capogiro.

Cristina Marino, bikini strepitoso e fisico da invidia

