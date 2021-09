Alice De Bortoli ha lasciato il web senza fiato. Su Instagram ha condiviso un nuovo post rovente in cui ha scoperto il suo fisico da urlo. I fan sono in estasi.

Biondissima, solare, fascino unico. Alice De Bortoli non smette mai di stupire il web con la sua bellezza e il suo carisma tanto da essere seguita su Instagram da ben 2milioni di follower. 17 anni, di Treviso, è diventata nota fin da giovanissima grazie alla sua carriera da influencer e alla sua partecipazione al docu-reality “Il Collegio”. Oltre a questa esperienza, in cui è stata una delle protagoniste principali, è apparsa in un video musicale di Thomas Boccimpani, ex partecipante di “Amici”.

Accanto alla notorietà su Instagram, la De Bortoli è molto apprezzata anche su Tik Tok dove condivide quotidiani contenuti in cui si mostra sempre bellissima e solare. Fisico pazzesco, lineamenti angelici, personalità allegra e positiva, è diventata tra le star più giovani sulla scena digitale.

Alice De Bortoli in bikini: curve esplosive

