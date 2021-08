Elenoire Casalegno è perfetta tra le foglie che l’arricchiscono come se fosse madre natura. La showgirl da impazzire i suoi fan.

Elenoire Casalegno inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1994 quando conscia della sua bellezza inizia a partecipare a diversi concorsi. Impossibile non notare la sua fisicità, alta, magra, proporzionata e dai tratti decisamente particolari.

L’anno dopo esordisce in televisione alla conduzione di “Jammin” su Italia 1, dopo la prima apparizione sul piccolo schermo per Elenoire cominciano gli anni d’oro, la modella è voluta da tutti e la sua bravura la portano anche al cinema con “Paparazzi”, dove interpreta se stessa.

Ospite ed opinionista in moltissimi programmi televisivi, la Casalegno diventa una vera star, il suo mito continua ancora oggi dove anche su Instagram è seguita da 801mila follower. Negli anni ha conquistato il cuore di moltissimi telespettatori e con il sorriso ha raggiunto la vetta del successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Sharon Stone in lutto, a lasciarla è il piccolo River. Non ci sono parole, il dolore è troppo grande

L’estate è finita e la modella lo comunica con un quiz

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Elodie è senza freni, in vacanza ha un unico obiettivo: il divertimento – FOTO

Come tutte le cose belle anche le vacanze per Elenoire sono giunte al termine, la conduttrice comunica il triste evento con un indovinello che ha molto divertito i suoi follower:” Sto pensando: A oggi preparo un piatto leggero, salsiccia e cicorietta. B ho dimenticato di mettere l’ammorbidente nella vaschetta. C li mortacci de Pippo! So’finite le vacanze”.

L’espressione imbronciata con in dosso un bikini, una camicia bianca ed un paio di occhiali neri ha fatto sorridere i suoi amici virtuali che l’hanno consolata in questo triste momento. Per Elenoire è tempo di tornare a casa, un anno ricco di novità e pieno di lavoro l’aspetta e non può permettersi altro relax (per ora).

Qualcuno scherzosamente ha commentato “Non puoi vivere sempre in vacanza” ridendo a crepapelle con una sfilza di emoticon.

Per quanto dura possa sembrare anche Elenoire deve dire arrivarci al mare e pensare agli imminenti impegni.