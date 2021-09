La fantastica regina del twerk ha pubblicato proprio oggi un video inaspettato: tutta Italia è rimasta a guardare…

La favolosa opinionista italiana ha pubblicato un nuovo video sulle sue IG stories: le visualizzazioni sono schizzate alle stelle, come accade sempre per ogni suo nuovo contenuto.

Circa nove ore fa la Lamborghini ha deciso di fare una passeggiata in sella ad uno splendido cavallo pezzato dagli occhi azzurri, condividendo la cavalcata con la sua intera comunity di Instagram.

La story tanto ammirata dai followers è, infatti, proprio un video di Elettra insieme al suo maestoso equino: i due sembrano molto in sintonia mentre la strepitosa cantante lo accarezza e lo bacia sul tenero musetto.

Siete pronti a vedere il video più dolce di sempre? Tenetevi forte…

Elettra Lamborghini, il VIDEO tutto da ammirare: troppa dolcezza in una sola IG story…

Le IG stories della fotonica conduttrice televisiva riscuotono sempre un gran successo e i suoi followers crescono ogni giorno sempre di più: oggi il suo esercito di seguaci è arrivato a contare, infatti, 6,8 milioni di utenti.

Per presentarsi, la bellissima ventisettenne ha riportato sulla biografia del profilo tre emoticon che la rispecchiano, ovvero un microfono, delle stelline e delle note musicali.

La star amante della fantasia leopardata porta ai suoi fan contenuti sempre nuovi, ad esempio pubblica le foto che scatta durante i servizi fotografici, comunica le novità in arrivo, mostra le anteprime dei suoi nuovi progetti, tiene aggiornati gli utenti sulla sua vita privata, condivide i suoi viaggi il giro per il mondo e tanto altro…

La meravigliosa ballerina, dunque, cura moltissimo il suo profilo: per i followers ha anche salvato in evidenza le cartelle più richieste. Tra queste troviamo quella riguardante la sua hit estiva ‘Pistolero‘ oppure il link per accedere allo shop dove si possono acquistare i capi della sua linea di abbigliamento.