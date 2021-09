“Da svenimento immediato”, Elisa Isoardi, solo la maglia e il reggiseno no. Lato A strepitoso – FOTO

Elisa Isoardi ha spiazzato tutti i suoi fan su Instagram con un ritratto davvero speciale e sensuale: i dettagli “bollenti”.

L’ ex conduttrice della Rai, Elisa Isoardi è appena uscita allo scoperto con una pubblicazione via Instagram che mette tutti d’accordo.

Un vero e proprio capolavoro di bellezza è sotto gli occhi di tutti. Non bastavano i frequenti scatti in riva al mare che hanno acceso tutto ad un tratto l’estate dell’ex padrona de “La Prova del Cuoco”.

In questi giorni, la Isoardi, invischiata in dinamiche legate al gossip del dopo Salvini ha voluto mostrare a tutti i suoi followers, le doti culinarie e i segreti ai fornelli che nessuno mai aveva visto prima.

Innegabile l’esperienza maturata, stando al timone dei diversi episodi giornalieri, durante i quali non ha potuto mettersi in mostra come lei stessa avrebbe voluto. Ora però per lei si torna a fare sul serio, come già capitato in passato, in alcune circostanze

Elisa Isoardi fa sognare i fan ad occhi aperti: che spettacolo

