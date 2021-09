ù Elisabetta Canalis non smette di stupire sui social network: la showgirl ha condiviso l’ennesima fotografia da capogiro su Instagram.

Elisabetta Canalis, usando una similitudine, potrebbe tranquillamente essere paragonata al vino. Nonostante gli anni che avanzano, la showgirl è sempre più bella ed esplosiva. Grazie ad un regime alimentare corretto e ad allenamenti estenuanti, la nativa di Sassari si mantiene in forma e il suo corpo è spettacolare.

La Canalis, questa sera, ha deciso di far girare la testa ai suoi innumerevoli followers pubblicando uno scatto esagerato in cui il suo seno esplode. Le forme della classe 1978 sono illegali e non sono adatte per i deboli di cuori. Il post odierno ha già collezionato 38mila cuoricini e quasi 300 commenti.

Elisabetta Canalis, fotografia mostruosa: il seno esplode

