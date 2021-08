Elisabetta Gregoraci è stata “beccata”. Il peccato della bella soubrette – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha condiviso nelle sue Ig Stories un momento di trasgressione a cui non riesce proprio a fare a meno: è stata “beccata” sul fatto

La showgirl Elisabetta Gregoraci è sempre sulla cresta dell’onda per quanto riguarda l’amore che provano i suoi follower verso di lei. Negli ultimi tempi ha condotto la trasmissione estiva “Battiti live“, dove si è contraddistinta per il suo look esplosivo soprattutto durante l’ ultima puntata: un abito lungo total white firmato Elisabetta Franchi, un outfit con cui la ex modella appariva al massimo dello splendore.

Ma anche durante le sue Ig Stories non scherza per quanto riguarda gli abiti indossati: è sempre elegante e affascinante e i suoi fan l’ammirano anche per questo.

Elisabetta Gregoraci, la foto del “peccato” della showgirl

