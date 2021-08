Elodie è ancora in vacanza e con le amiche fa baldoria, il divertimento è assicurato e la cantante non si contiene.

E’ stato un anno davvero faticoso per Elodie, non si è fermata un attimo, tra apparizioni in televisione, esibizioni e shooting fotografici, la cantante non ha avuto un attimo di pace.

desiderava una vacanza e del tempo per se stessa, dopo essersi rilassata quasi in solitaria ed ha ricaricato le pile eccola che è pronta a far baldoria con le amiche. Non ha un attimo da perdere Elodie il divertimento non può e non deve mancare.

L’abbiamo seguita tramite il suo profilo Instagram ed è finita a Franciacorta (Lombardia) per chiudere l’estate in bellezza. Con chi si starà divertendo la bella cantante?

Elodie è più bella che mai, si diverte e si gode i piccoli momenti

La bella Elodie è in compagnia di altre due bellissime, la conduttrice e speaker radiofonica Diletta Leotta e la giornalista Lorenza Di Prima. La cantante ha pubblicato uno scatto dove tutte e tre si scaldano in un tenero abbraccio, sono momenti di spensieratezza e divertimento per le donzelle in cerca di svago prima di ricominciare il nuovo anno lavorativo.

Tutte hanno i loro progetti da portare avanti, tutte hanno qualcosa da dare ai loro follower che li seguono con tanto interesse e tanta stima. Elodie con le sue amiche racconta di giornate fantastiche trascorse all’aria aperta, tra una passeggiata in un campo ed un giro in barca.

Tutte sentivano l’esigenza di ritrovarsi e di stare bene insieme, questi momenti riempiono il cuore e l’anima, le chiacchierate fino a tarda sera immerse nel vedere della tenuta, sono la giusta carica per riprendere il tram tram quotidiano.

Nel frattempo circola qualche rumors sulla riconferma di Elodie al “Festival di Sanremo”, quest’anno l’abbiamo apprezzata con Amadeus (riconfermato per Sanremo 2022) mentre Fiorello è stato bocciato. E’ possibile anche che la cantante ed il presentatore siano spalleggiati da due influencer molto famose, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, per il momento sono solo voci di corridoio però nella vita tutto è possibile. Staremo a vedere.