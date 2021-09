Federica Masolin, la giornalista Sky indossa un outfit total white che illumina lo sguardo dei followers: “La migliore” afferma senza esitazioni un utente.

Federica Masolin è la giornalista Sky apprezzatissima sul web. Professionalità, stile e tanta bellezza, insomma numerose le carte vincenti di cui dispone la 36enne milanese. Sui social è molto seguita, basti pensare infatti che ogni scatto riceve sempre larghi consensi, sia sotto forma di like che come commenti che non tardano mai ad arrivare.

Reduce dalle sue vacanze in Grecia, la bellissima giornalista è pronta per avviare il nuovo anno lavorativo. E da come si evince dal suo profilo Instagram, l’inizio è stato davvero scoppiettante; come sempre non è mancato l’affetto del suo pubblico che puntualmente la sostiene.

Federica Masolin, il bianco ottico che conquista il web

Federica Masolin con le ultime foto ha conquistato tutti: in occasione della presentazione Sky Sport, la giornalista viene catturata dal fotografo mentre microfono in mano interviene attivamente…anche se come suggerisce la stessa “@skysport é la tua casa dello sport 🤍

(Dalla presentazione di ieri sera –sí, parlo sempre😅)” sorridendo per questa sua osservazione.

Quello che si vede chiaramente è l’eleganza di Federica unito ad uno stile accattivante e seducente: tailleur composto da pantalone morbido dal tessuto super lucido e blazer lungo della stessa tonalità. Un effetto bianco ottico smorzato dai bottoni oro e dal sandalo rosso. I commenti non possono che essere di stima e ammirazione, fioccano i complimenti: “The Queen”, “La migliore per distacco”, “Bella e super brava”...insomma, il web ha le idee molto chiare su Federica che però non interagisce rispondendo o ringraziando per queste esternazioni.

La seconda foto che comprende il post la vede immortalata a figura intera, la giornalista è infatti in posa per la foto di rito, alle spalle infatti il pannello di Sky Sport.

Tra le storie di Federica, momenti collegati sempre alla presentazione Sky Sport e poi non manca l’attimo di dolcezza, una colazione milanese con cornetto e caffè. Una foto che ha deliziato il social ma i fans aspettano le foto che ritraggono la bella giornalista.