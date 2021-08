“Da quale pianeta vieni?” Giulia Salemi, le FOTO in vacanza scatenano i fan ma è tutto un bluff

Giulia Salemi. La bellissima ex giaffina posta sul suo profilo Instagram immagini meravigliose delle vacanze trascorse tra la Grecia e Ibiza. Qualcosa non quadra

Nata a Piacenza nel 1993 ma di origini persiane da parte di madre, Giulia Salemi è una show girl in ascesa nel panorama dello show business nostrano. Fin da giovanissima ha cercato di ritagliarsi il suo posto come modella e successivamente come personaggio televisivo.

Ha partecipato al celebre concorso di bellezza “Miss Italia” nel 2014, ottenendo un ottimo terzo posto. Solo due anni prima aveva tentato la via della fama presentandosi come concorrente del programma Mediaset “Veline”, con lo scopo di avere una presenza fissa al tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”.

Da quel momento ha raccolto tante soddisfazioni sul piccolo schermo che l’hanno portata a partecipare una prima volta nel 2018 al reality “Grande Fratello Vip”.

Giulia Salemi: l’ex gieffina sta per affrontare una sfida conosciuta

Giulia Salemi si è ripresentata nella casa più spiata d’Italia una seconda volta tra la fine del 2020 e l’inizio dell’anno ancora in corso. La quinta stagione del reality condotto da Alfonso Signorini le ha portato bene dal punto di vista sentimentale.

In quell’occasione ha conosciuto l’ex velino e influencer Pierpaolo Pretelli con il quale le cose sembrano andare a gonfie vele. Hanno appena trascorso insieme meravigliose vacanze tra le spiagge di Santorini e Ibiza. Seguita da quasi 2 milioni di follower su Instagram, Giulia Salemi regala ai suoi fan una serie di scatti che la ritraggono in un bikini verde militare, molto hot. Le sue forme strepitose sono in evidenza: pelle ambrata, pose ammiccanti, ammalianti occhi scuri e tutto il fascino di questa giovanissima star in ascesa. “Da quale pianeta vieni?” – le chiede un utente, travolto dalla sua bellezza accecante tanto da non sembrare appartenere a questo mondo.

É tutto un bluff; come svelato dalla stessa Giulia Salemi, gli scatti non sono in tempo reale ma sono carichi di nostalgia. Ha già fatto ritorno alla base, nella città di Milano, dove sia lei che il compagno sono carichi d’impegni.

Pierpaolo Pretelli sarà nel cast di concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Giulia Salemi, invece, riprenderà le redini del programma su piattaforma digitale, trasmesso da Mediaset Infinity, “Salotto Salemi”, un talk show tutto al femminile.