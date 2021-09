Vi ricordate Carmen de Il Mondo di Patty? Era l’adorabile mamma di Patty, che aveva sacrificato tutto per crescere la sua bambina. Alla fine, torna con il padre della protagonista

Il Mondo di Patty è una telenovela argentina cominciata quattordici anni fa su Disney Channel, canale di Sky. La storia raccontava la vita di Patty, una ragazzina di 13 anni che si trasferisce in una nuova città perché ha un piccolo problema di salute che va tenuto sotto controllo. Il suo dottore si rivela essere suo padre, ma lei non lo sa. Lo sa invece sua madre, che lo riconosce subito e va nel panico perché sa che lui è il padre della sua bambina. La donna in questione è Carmen, uno dei personaggi più amati della serie senza dubbio.

Il Mondo di Patty, ecco com’è diventata mamma Carmen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Griselda Siciliani (@griseldasiciliani)

Carmen era una donna adulta ma a tratti molto ingenua, si ritrova a lavorare al bar della scuola per guadagnare un po’ di soldi e lei e sua figlia vivono lì per un periodo di tempo. Quando ritrova Leandro, il padre di Patty, capisce che non lo ha mai dimenticato. Il problema è che lui si è fidanzato con un’altra donna e sta anche per sposarla. Leandro però anche lui fa fatica a dimenticarla, e i due per la prima parte della serie si ritrovano a girarsi attorno fino a che non decidono di tornare insieme. Lui ci rimane molto male quando scopre che lei gli ha mentito per tutti quegli anni su Patty, quindi litigano furiosamente ma alla fine riescono a diventare una famiglia.

Griselda Siciliani, l’attrice che la interpretava, oggi ha 43 anni ed è una dei personaggi della serie più amati di tutti sui social. Ha due milioni di followers che la seguono, e con cui lei puntualmente condivide sprazzi e momenti di vita quotidiana e del suo lavoro.