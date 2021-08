Nelle scorse ore, è morto Francesco Morini, difensore che a cavallo degli anni ‘60 e ‘70 ha vestito la maglia della Juventus e della Sampdoria.

Lutto in casa Juventus e per il calcio italiano. È morto, all’età di 77 anni, Francesco Morini, roccioso difensore che per diversi anni ha vestito la casacca della Vecchia Signora. A Torino era arrivato nell’estate del 1969, dopo essere cresciuto tra le fila della Sampdoria. In bianconero ha giocato per 11 stagioni, per poi chiudere la carriera in Canada, e tornare alla corte del presidente Boniperti chiuso in veste di dirigente.

Juventus, lutto per il club: morto l’ex difensore Francesco “Morgan” Morini

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Francesco Morini, deceduto nelle scorse ore all’età di 77 anni. A confermare la notizia è stata Juventus con una nota diramata sul proprio sito e sui canali social.

Roccioso stopper e abilissimo nello strappare il pallone agli avversari, tanto da essere soprannominato “Morgan”, come il pirata, Morini ha mosso i primi passi alla Sampdoria con cui esordì in Serie A nel febbraio del 1964 all’età di 20 anni. Il suo talento e le sue caratteristiche gli permisero di scalare rapidamente le gerarchie divenendo un punto fermo della formazione blucerchiata, dove rimase sino all’estate del 1969. A strapparlo al club ligure è la Juventus. In bianconero, il difensore rimase per 11 stagioni dal 1969 al 1980 disputando oltre 370 partite e vincendo 7 trofei: 5 campionati, 1 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa.

Decise di chiudere la carriera, durante la quale non riuscì mai a realizzare reti, in Canada nel 1980, dopo una breve parentesi con i Toronto Blizzard. Poi il ritorno a Torino come dirigente al fianco del presidente Giampiero Boniperti, sino al 1990.

La notizia della morte di Morini ha sconvolto il mondo del calcio e numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. Tra questi anche quello di Lapo Elkann che su Twitter ha scritto: “Un caloroso abbraccio alla famiglia Morini per la scomparsa di Francesco. In particolare ai suoi figli con i quali ho lavorato insieme su progetti che ricordo con affetto. Indimenticabili le giornate con Francesco e Giovanni Agnelli“.