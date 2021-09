“Pregiata e vellutata”, Laura D’Amore un davanti stratosferico, curve in primo piano e la mano galeotta… Le vertigini – FOTO

Laura D’Amore mostra un fisico straripante sui social network a corredo di una bellezza accecante: pazzesca!

La web influencer appassionata di viaggi, Laura D’Amore ha lasciato i suoi fan a bocca aperta dopo l’ennesima uscita di scena sui social.

Un altro grande successo per lei, come se non bastasse la sua propensione ai sogni e a non porsi alcun limite davanti alle opportunità. Per i fan di Instagram, Laura rappresenta un vero e proprio esempio da seguire, non solo per intelligenza ma anche per mentalità aperta a 360 gradi.

La protagonista tra le blogger più effervescenti degli ultimi mesi è reduce da un periodo di vacanza speciale. L’occasione giusta per lei, di ritornare a fare la voce grossa, dopo averla vista all’opera nelle vesti di “hostess” di volo e con quel sorriso smagliante che mette senz’altro di buon umore.

Neanche il tempo di tornare ai posti di comando che la blogger ha invaso di nuovo i cuori indolenziti dei fan: andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche più travolgenti del suo repertorio

Laura D’Amore incanta tutti con un fisico da favola: speciale e sensuale

