Love is in the Air anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani su canale cinque: una nuova ragazza a lavoro che fa ingelosire Eda…

Love is in the Air è una delle serie tv turche più amate di quest’anno. Cominciata all’inizio dell’estate qui in Italia, Eda e Serkan hanno conquistato i telespettatori con la loro storia d’amore. Storia durata troppo poco, perché quando Serkan ha appreso la verità sulla morte dei genitori di Eda, ha deciso di lasciarla per non mentirle più. Ad oggi i due stanno cercando di recuperare il loro rapporto, ma non è facile riuscire a tornare sui loro passi dopo tutto quello che è successo.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Intanto Selin ha deciso di lasciare l’azienda e al suo posto è arrivata Balca, una ragazza che sta facendo ingelosire molto Eda. Infatti la donna non fa altro che stare attorno a Serkan, e questo da fastidio ad Eda che è ancora innamorata di Serkan, e che non lo ha mai dimenticato in tutto questo tempo. Intanto Ferit divulga la notizia del divorzio tra Aydan e suo marito e scoppia uno scandalo, ed è Balca che riesce ad appianare la situazione. Questo conquista sia Aydan che Serkan, che comincia a pensare di potersi fidare di lei. Ovviamente Eda è sempre più infastidita dalla sua presenza nella vita di Serkan e della sua famiglia in generale.

Per scoprire quello che succederà tra Eda e Serkan, non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio della serie tv turca che va in onda domani alle 15:30 su Canale Cinque come ogni giorno.