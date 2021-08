Mahmood sopravvissuto all’incendio a Milano, le prime parole del cantante

Nell’incendio che ha colpito la Torre del Moro a Milano la scorsa domenica coinvolto anche il cantante Mahmood che parla per la prima volta dopo l’incidente

Domenica 29 agosto un grattacielo di Milano ha preso fuoco dando origine a un incendio che ha coinvolto decine di persone. Preoccupanti le immagini diffuse sul momento, con la Torre del Moro avvolta dalle fiamme. Tra gli abitanti del posto anche il noto artista Mahmood, notizia diffusa dal cantautore Morgan che si trovava in diretta Instagram in quel momento. La zona di Milano che circonda via Antonini è infatti piuttosto nota e molti musicisti vivono nelle prossimità.

Le prime parole di Mahmood dopo l’incendio

Mahmood si trovava all’interno del suo appartamento insieme ad alcuni amici quando è scoppiato l’incendio. L’artista è stato uno dei primi a uscire dall’edificio dopo essersi accorto di quello che stava accadendo.

L’incendio non ha causato vittime o feriti gravi, solo alcune lievi intossicazioni, e per la prima volta dall’incidente il cantante ha dato sue notizie.

Lo ha fatto tramite una storia Instagram mentre scorrono le immagini della città lombarda dai finestrini della macchina. “Sto bene, per fortuna non ci sono state vittime” -scrive- “un grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto“.

Numerosi i messaggi ricevuti da amici, colleghi e fan in pensiero per lui. A loro rivolge un ulteriore ringraziamento: “Grazie a voi, vi voglio bene“, accompagnato da una frase ricca di gratitudine, frutto di un’esperienza piuttosto spiacevole. “La vita è bella“, scrive Mahmood.

Non sono stati diffuse informazioni riguardo ai danni subiti dall’artista ma le sue parole lasciano intendere quanto sia felice e grato per il risvolto del brutto incidente.

A distanza di ventiquattro ore Mahmood ha ripreso in mano la sua vita e i suoi impegni lavorativi. Il cantautore è arrivato questa mattina a Verona dove si esibirà presso l’Arena per l’evento organizzato da RTL 102.5.