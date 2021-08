La bella attrice Maria Grazia Cucinotta ha condiviso su instagram una foto che la ritrae in initmo ed è sensuale più che mai

Maria Grazia Cucinotta è bellissima e sensuale, per lei il tempo sembra non passare mai. Ha scattato una foto con indosso una lngerie blu e sfoggia un decolleté meraviglioso. Nella didascalia si rivolge ai followers e chiede se sono ancora in vacanza o se sono tornati al lavoro. Per la Cucinotta l’estate non è ancora finita, si gode ancora qualche momento di relax in pace e armonia con la natura.

Maria Grazia Cucinotta si mobilita a supporto delle donne in Afghanistan

L’attrice è da sempre paladina delle giuste cause. Si è sempre mossa per i bambini affetti da terribili malattie. Si è mossa anche contro la violenza alle donne e ora parla a favore delle donne afghane che dopo l’invasione dei talebani a Kabul, stanno subendo l’ennesima retromarcia a un sistema che le vuole sottomettere e maltrattare. Tutto il mondo è in vicino alla donne afghane in questo momento. A Milano è stata esposta una statua che ritrae una donna con il volto coperto dal velo e messa su una croce. Anche Maria Grazia Cucinotta ne parla.

Ha condiviso una sua foto su instagram mentre è su una spiaggia deserta e scrive nella didascalia:“bianco per le donne afghane, diritti umani, stop alla violenza, vite senza paura”. Ma il suo impegno non si ferma certo ad una foto sui social con una maglietta bianca. L’attrice ha scritto direttamente al Presidente Matterella chiedendo una commissione per monitorare le condizioni delle donne afghane. Chiede supporto collegiale alle donne afghane in questo momento di crisi umanitaria dove queste donne subiscono maltrattamenti, aggressioni e prevaricazioni. Concretamente ciò che chiede la Cucinotta è di istituire una vera e propria commissione internazionale di esperti per monitorare la situazione e le condizioni di vita di queste donne.

In questo modo secondo lei diventerebbe più facile agire in tutela alle donne qualora dovesse essere necessario. Secondo l’attrice bisogna unire le forze e creare un supporto ampio perché iniziative solitarie e frammentate in questo momento non sono sufficienti a fronteggiare questo scenario spaventoso. Appare doveroso fornire assistenza e aiuto a queste donne. Ancora una volta la solidarietà e l’impegno dell’attrice lascia attoniti.