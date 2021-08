“Mamma mia, che manza”, Marika Fruscio posa illegale a bordo piscina: un posteriore da svenire – FOTO

La web influencer e presentatrice, Marika Fruscio fa impazzire i followers partenopei con un foto/annuncio memorabile: che innesto!

Finalmente il Napoli Calcio, rappresentato da Aurelio De Laurentiis ha battuto un colpo importante in chiave calciomercato.

Dopo una campagna acquisti che ha navigato quasi per tutto il periodo nell’anonimato, oggi la società partenopea ha annunciato un innesto importante a centrocampo. In arrivo al Napoli c’è il portentoso centrocampista, prelevato dal Fulham, Anguissa.

Ad dare il benvenuto, in maniera tutt’altro che banale è stata la seducente e ammirevole, Marika Fruscio. La giornalista dal “cuore azzurro” impresso nel dna ha approfittato del colpo “last minute” del suo club preferito in Serie A per dare sfogo totale alla sua bellezza.

Era da un po’ di tempo che non vedevamo una Marika Fruscio così sensuale e accattivante, forse complice il mercato estivo “scarno” e i consequenziali bronci dietro le quinte.

Alla fine è bastato un solo annuncio per scatenare in lei, il meglio di un repertorio unico nel panorama sportivo, tra le giornaliste

Marika Fruscio, il lieto annuncio che più sensuale di così non si può…

