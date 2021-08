Melissa Satta, scelta per un ruolo incredibile: “Sono agitata”

La showgirl tornerà dopo alcuni anni di pausa in un ambiente molto familiare: ecco dove il pubblico potrà rivedere Melissa Satta

Sono passati ormai più di quindici anni dalla sua prima apparizione in televisione e dal bancone di Striscia la Notizia di strada ne ha fatta parecchia. Per Melissa Satta ora si apre un nuovo capitolo da un punto di vista lavorativo: la showgirl tornerà infatti a occuparsi in primo piano di una delle sue passioni. Ad annunciarlo Sky, durante la presentazione del palinsesto della nuova stagione televisiva ormai alle porte. Ecco dove il pubblico la rivedrà nei panni di conduttrice.

Melissa Satta torna in gioco, nuovo volto di Sky

Una nuova occasione per Melissa Satta che entrerà nella famiglia di Sky Sport, diventando il nuovo volto di una delle trasmissioni più seguite. Si tratta di Sky Calcio Club, il programma di approfondimento condotto da Fabio Caressa, il quale affiancherà.

La showgirl torna così a occuparsi di calcio dopo le precedenti esperienze a Controcampo e Tiki Taka e il ruolo da opinionista a Quelli che il calcio. Uno sport che ha sempre fatto parte della sua vita, come racconta in conferenza stampa.

“Da piccola giocavo in serie C, ho avuto un calciatore in famiglia e mio figlio è appassionato di calcio” -racconta riferendosi anche all’ex marito Kevin Prince Boateng– “quindi l’ho sempre respirato“.

Si dice poi entusiasta di iniziare questa nuova avventura e di entrare a far parte dell’enorme famiglia di Sky Calcio. Melissa Satta sarà inoltre la conduttrice di “Goal Deejay“, il programma che chiuderà i tre giorni di coppe europee.

Si apre così un nuovo capitolo che la vedrà vestire nuovamente i panni di presentatrice in un ambito a lei molto vicino. “Sono un po’ agitata, faccio televisione da 17 anni ma ogni volta che inizio qualcosa di nuovo è davvero emozionante“, ha dichiarato.