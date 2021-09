Nunzia De Girolamo fa sempre perdere la testa ai suoi numerosi followers: la conduttrice con l’outfit scosciato è meravigliosa.

Nunzia De Girolamo, dopo una difficile (ma piena di soddisfazioni) stagione televisiva, ha deciso di godersi al massimo le vacanze. La nativa di Benevento, con il suo ‘Ciao Maschio’, ha fatto il botto e ha inanellato numeri mostruosi. Durante la programmazione, la Rai piacevolmente colpita dal successo della trasmissione mandata in onda il sabato sera in seconda serata, decise di ampliare il numero di puntate.

Nunzia ha trascorso diversi giorni a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. L’ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta è stata pizzicata dai fotografi in spiaggia mentre si scambiava baci estremamente bollenti con il marito Francesco Boccia. Il loro amore è fortissimo, così come l’attrazione reciproca. Nunzia, questo pomeriggio, ha deciso di fare un giro nel bosco: l’outfit scosciato della conduttrice ha ovviamente fatto perdere la testa ai followers.

Nunzia De Girolamo sola nel bosco: tutta scosciata è meravigliosa

Nunzia ha deciso di fare una lunga passeggiata immersa tra la natura del bosco. La conduttrice ha scelto per l’occasione un outfit completamente scosciato, lasciando intravedere le sue gambe meravigliose. Stando a quanto riferito in un video pubblicato dopo, la conduttrice si trova al momento nell’entroterra calabrese. Il percorso da lei attraversato non era un gioco da ragazzi e, anzi, anche un po’ pericoloso.

La De Girolamo non sta in forma smagliante: come da lei riferito, immersa tra la natura sta soffrendo troppo l’allergia. La 45enne, tuttavia, è sempre una bomba esplosiva ed è sempre più bella e attraente sui social network.

