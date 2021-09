Fuori l’elenco completo dei programmi per la nuova stagione televisiva 2021-2022: date d’inizio e novità da Rai e Mediaset.

A sole ventiquattr’ore di distanza dall’inizio della stagione televisiva 2021-2022, il palinsesto ufficiale delle principali reti italiane diventa di pubblico dominio. Nel pre-serata di ieri, lunedì 30 agosto, ha avuto finalmente inizio l’appuntamento con l’amato show infrasettimanale, dedito all”intrattenimento e alla cultura condotto da Gerry Scotti, di “Caduta Libera“.

Mentre, per le prime puntatate di altre trasmissioni come “Quarta Repubblica” , in previsione sempre sulla rete Mediaset, bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Programmi 2021, Rai e Mediaset: inizio, durata e novità di stagione

A braccetto con la trasmissione di Nicola Porro, alle ore 21.25, il 6 settembre, la conduttrice dal cuore condiviso, Barbara D’Urso, darà il via al suo celebre salottino di “Pomeriggio Cinque“. Confermata nella stessa giornata sarà anche gran parte della passata programmazione Rai. In primis si ripartirà con “Elisir“, a seguire la quarta stagione di “Quante Storie” ed infine il noto exploit di Luisella Costamagna con “Agorà“. L’8 settembre sarà la volta di Federica Sciarelli, con “Chi l’ha Visto?“. Mentre il 9 settembre, il conduttore fiorentino Carlo Conti, affiancato dalla bellezza ispanica di Vanessa Incontrada, prenderà le redini del “Music Awards“, sul terzo canale Rai.

Confermate ancora una volta saranno alcune fiction come “Il Paradiso delle Signore”, Bianca Guaccero tornerà a condurre unanimemente “I Fatti Vostri” sul secondo canale. In attesa della nuova edizione del “GF Vip“, con ancora una volta Alfonso Signorini alla conduzione, in giornata ripartiranno anche “La Vita in Diretta“, l’appuntamento firmato da Maria De Filippi con “Uomini e Donne“, ed infine il programma storico di “Forum”. In conclusione tra il 16 settembre e il 3 settembre si chiuderà la lista dei nuovi palinsesti. In vetta ad oggi si presenta “Star in the Star“, a seguire il ritorno di “Tale e Quale Show” e “Tu Sì Que Vales”.

“Domenica In” inizierà il 19 settembre, mentre il giorno dopo “Mattino Cinque” darà il benvenuto ai suoi telespettatori. Con grande clamore il ritorno di “Scherzi A Parte“, il 24 settembre. Mentre “Le Iene“ e “Ballando” riprenderanno rispettivamente ad inizio e metà ottobre.