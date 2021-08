“Ma come faremo noi”. Sabrina Salerno, estate al capolinea. Ultime FOTO in bikini da far girare la testa

Sabrina Salerno. L’icona sexy degli anni ’80 ha trovato su Instagram nuova linfa di popolarità. Super seguita, è strepitosa nelle sue ultime foto estive

Immaginate di tornare indietro nel tempo, nei favolosi anni ’80. Nel mondo imperversava una imponente rivoluzione musicale e, a livello internazionale, emerse un’artista strepitosa che ha dettato le regole dello star system fino ai giorni nostri. Stiamo parlando di Madonna: la sua voce unica, i reggiseni portati sopra gli outfit, le maxi gonne di tulle, bustini e calze a rete.

Cosa stava accadendo contemporaneamente in Italia? Anche il nostro paese è stato investito dall’onda dei tempi in evoluzione e hanno avuto come simbolo ancora volta un’artista femminile, procace, sexy, che ha dominato le hit parade. É stata l’epoca d’oro di Sabrina Salerno. Mai stata una meteora, ha venduto nella sua carriera oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Singoli come “Over The Pop”, “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)” hanno fatto breccia nelle classifiche mondiali, compresa quella inespugnabile della Gran Bretagna.

Sabrina Salerno: i suoi bikini prorompenti hanno dominato l’estate 2021

Cantante, attrice, presentatrice, ballerina. Sabrina Salerno non è mai uscita dalle scene dello show business italiano. Sempre sulla cresta dell’onda è ancora oggi amatissima dal pubblico che la segue con attenzione e curiosità.

Alle varie definizioni del suo lavoro potremmo anche aggiungere influencer, data la sua maestria nel comunicare attraverso le più recenti piattaforme online e allo stuolo di utenti a cui riesce arrivare quotidianamente. Per intenderci, il suo contatore su Instagram segna al momento oltre un milione di follower.

Quest’estate l’abbiamo vista partecipare al maxi evento all’Arena di Verona in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni di vita e i 50 di carriera dello show man Jerry Calà. Pochi mesi prima Sabrina Salerno aveva realizzato, per il trentennale dell’uscita del brano “Siamo donne”, un nuovo videoclip insieme alla collega Jo Squillo, motivata dalla promozione della serie televisiva “Sky Rojo” di produzione Netflix.

Ancora misteriosi i suoi piani per il futuro. Nel frattempo è possibile ammirare le sue forme strepitose su Instagram dove quest’estate ci ha deliziati con immagini calienti in bikini seducenti. Purtroppo la stagione calda volge al termine. La stessa Salerno scrive: “L’estate sta finendo… come farò senza i miei costumi?”

“Ma come faremo noi?” – scrive un fan disperatamente. Sabrina Salerno, classe 1968, a 53 anni sfoggia un fisico eccezionale, tonico, sinuoso. Il tempo non ha scalfito minimamente la sua avvenenza. Rimane oggi il sex sumbol che è sempre stata.