Sangiovanni e Giulia Stabile, tra i due un’altra donna? Tutta la verità

La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile in questi giorni è al centro delle polemiche per una possibile liaison del cantante con una sua collega.

Sangiovanni e Giulia Stabile hanno fatto sognare i fan grazie alla loro storia d’amore da favola.

Il cantante e la ballerina durante l’anno scolastico dell’ultima edizione di ”Amici” di Maria De Filippi si sono innamorati, supportandosi e sostenendosi a vicenda fino alla finalissima dove la ballerina l’ha spuntata sul suo fidanzato alzando la coppa al cielo.

In questi giorni ha fatto molto discutere una possibile liaison del cantante con una sua collega cosicché i fan della coppia si sono subito allarmati mandando messaggi alla ballerina per farle notare quanto sta accadendo nelle ultime ore.

La reazione di Giulia Stabile

La cantante in questione, che potrebbe essersi messa tra Sangiovanni e Giulia, è Santa Manu, con la quale il diciottenne sta collaborando in questo periodo.

La vicinanza tra i due ha fatto sorgere il dubbio ai fan della coppia ma è subito intervenuta la fidanzata del ragazzo che ha voluto mettere in chiaro le cose.

Giulia ha pubblicato il messaggio che la stessa Santa Manu le ha inviato per mettere a tacere i chiacchiericci:

“Spero di non averti ferita in nessun modo, la gente è sempre pronta a pensare male qualsiasi cosa uno fa. […] Sono fidanzata e ho rispetto per tutti, per noi, per voi due, per te. Spero che Sangio stia bene e sia sereno, sul palco ci divertiamo e siamo super in sintonia, questa è l’unica cosa importante per me”.

Giulia Stabile ha commentato così il messaggio della giovane cantante ma soprattutto questo gossip infondato che sta appesantendo le sue giornate:

“Lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio. […] Vi chiedo di smetterla, so che con il fatto che siamo diventati personaggi pubblici alcune persone sentono come il diritto di potersi intromettere in alcune questioni private e di criticare. […] Questa cosa non fa bene a Sangio, non fa bene a me”.

Dunque un chiarimento che ha tranquillizzato i fan e che ha spezzato ogni possibile tensione tra l’amatissima coppia.