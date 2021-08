Impossibile per questi segni zodiacali nascondere la necessità di dipendere dagli altri, il loro istinto li porterà a renderlo chiaro a tutti: ecco come

Consapevolmente o inconsapevolmente, esistono persone che sembrano non riuscire a staccarsi dagli altri e vivere la propria vita nella totale indipendenza. Lo fanno da un punto di vista emotivo, affidandosi totalmente ad altre persone: dalla felicità alla tristezza, dalle delusioni alle decisioni da prendere, tutto si ricollega e dipende da qualcun altro. Poi ci sono invece coloro che dipendono dagli altri più concretamente e sembrano non riuscire a fare neanche le più piccole azioni quotidiane senza l’intervento di qualcuno. Scopriamo secondo gli astrologi quali segni zodiacali tendono a provare una maggiore dipendenza nei confronti di chi li circonda.

I segni zodiacali più dipendenti: non riescono a stare soli

Tra i segni zodiacali che più sentono la necessità di avere qualcuno accanto troviamo l’Ariete. Sebbene abbia a tratti un carattere duro non riesce a non condividere con gli altri la propria quotidianità. Cerca di evitare la solitudine e questo lo porta a dipendere molto da chi lo circonda, nel quale trova un modo per fuggire dalla propria insicurezza. Stare in compagnia gli permette di non pensare troppo a quello che non funziona nella sua vita.

Poi troviamo il segno del Cancro, alla costante ricerca di rassicurazioni e di rapporti totalitari. Per le persone nate sotto questo segno è fondamentale instaurare relazioni nelle quali potersi tuffare completamente, dipendendo in tutto e per tutto dalla persona che li sta accanto. Al tempo stesso anche loro saranno predisposti a essere una spalla sulla quale appoggiarsi, la dipendenza varrà da entrambe le parti.

La solitudine è uno stato che il segno della Bilancia tenderà a evitare in ogni modo, finendo per risultare anche invadente nei confronti degli altri. Sembra non riuscire a capire che non tutti desiderano costantemente avere qualcuno accanto e cercherà di colmare gli spazi della sua vita riempiendo quella degli altri. Saper essere presenti per gli altri è una qualità, ma non bisognerebbe mai esagerare.

Infine troviamo il segno dei Pesci che sembra non riuscire a vivere i rapporti in maniera superficiale o attendendo i tempi giusti. Le persone nate sotto i Pesci tenderanno a dipendere dai loro partner in tutto e per tutto, non riuscendo a cogliere i segnali di chi vorrebbe poter avere anche i propri spazi. Con loro questo non sarà possibile a meno che non li venga esplicitamente fatto notare.