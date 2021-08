“Sempre di più, non ne ho mai abbastanza….”, Chiara Francini bollente, primo piano che non dimentichi FOTO

L’incontenibile attrice toscana ha sfoderato tutte le sue doti da femme fatale, postando uno scatto su Instagram irresistibile.

Chiara Francini è incontenibile. Chi non è mai stato catturato dal suo lato A esplosivo che sembra esplodere ogni volta?

E’ sicuramente un’arma che sa bene come sfruttare la bella toscana e non manca occasione per sfoggiare tutta la sua femminilità nelle foto che pubblica su Instagram.

Classe ’79, nasce a Firenze, cresce a Campi Bisanzio, si laurea in Lettere con 110 e lode e poi si dedica alla recitazione iniziando la sua carriera prima a teatro, poi al cinema fino ad approdare in televisione.

Una sensualità senza eguali

Chiara Francini in questo scatto dà il meglio di sè con una posa audace che lascia tutti senza parole.

Bellezza e femminilità sono senz’altro doti che la contraddistinguono e che in questo scatto la elevano quasi a un’opera d’arte.

Esattamente questo la bella Chiara cerca di emulare: uno scatto d’autore impareggiabile.

Nella didascalia scrive: “More is more and less is a bore” ossia “Più è più e meno è una noia”.

In questa foto fissa l’obiettivo con una sensualità innata: labbra seducenti e sguardo provocante. Un lato A incontenibile viene messo in primo piano e fasciato da una maglietta che sembra stia per esplodere.

Migliaia i like e i commenti da parte dei suoi followers che tra i tanti complimenti le mandano anche l’emoticon infuocata, simbolo di quanto con questa foto la sensualissima Francini abbia acceso i ‘bollenti spiriti’ su Instagram.

Un utente scrive: “Sempre di più, non ne ho mai abbastanza della splendida Francini!”

Femminile, sensuale e audace l’abbiamo già detto? Stasera Chiara ha davvero dato il meglio di sè!