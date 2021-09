Justine Mattera ha condiviso una serie di scatti sui social con indosso un abito incredibile. Le curve roventi lasciano il web senza fiato.

Curve roventi, bellezza intramontabile, talento unico. Justine Mattera non smette mai di stupire il pubblico con la sua verve e il suo fascino, tanto che è tra i personaggi più amati.

Modella, showgirl, attrice, conduttrice, sportiva, Justine è nata a New York nel 1971 per poi trasferirsi in Italia dagli anni Novanta. Da allora è legatissima al Bel Paese dove ha raggiunto incredibili successi costruendo una carriera unica. Da trasmissioni televisive, al debutto a teatro, accanto al percorso nello spettacolo, porta avanti un’intensa attività sportiva che le ha assicurato una forma smagliante. In particolare si è specializzata nel nuoto e nella bicicletta prendendo parte a numerose gare.

Di recente ha esordito anche nel mondo della letteratura, pubblicando “Just Me. Quante vite ci stanno in 50 anni?”, edito Cairo editore, che ha presentato quest’estate in svariate location sparse per l’Italia. Si tratta di un volume in cui la showgirl ha raccontato il suo percorso di vita e le avventure vissute negli anni.

Justine Mattera: look da sogno, fan in estasi

