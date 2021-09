“Un Posto al Sole” anticipazioni 1° settembre: Susanna in pericolo

Siamo giunti al terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana amata da tutti. Susanna è stata aggredita nell’ufficio di Niko

Domani andrà in onda il terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, e torneremo finalmente a sapere qualcosa su Filippo, che da quando ha perduto la memoria, ha smarrito anche se stesso. Irene e Serena sono partiti per passare le vacanze con un’amica della bambina, e Filippo non ha mai voluto raggiungerle. Al contrario, ha cominciato a vedere sempre più spesso Viviana, la donna con cui ha tradito sua moglie un po’ di tempo fa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>> Sharon Stone in lutto, a lasciarla è il piccolo River. Non ci sono parole, il dolore è troppo grande

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Proseguono le indagini su quello che è accaduto a Susanna mentre stava studiando nell’ufficio dell’avvocato. Niko ha trovato la sua ex fidanzata senza sensi nel suo ufficio, proprio ora che era pronto a tornare con lui. Niko è disperato e ha intenzione di arrivare in fondo alla questione: chi è che ha aggredito Susanna? L’ispettore Torre comincia le indagini senza trovare alcuna pista: infatti i due non hanno alcun nemico e non riescono a capire chi possa essere stato a fare una cosa simile. Susanna ha davvero rischiato la vita e non ha la minima idea di chi possa essere stato a farle una cosa del genere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>> Juventus, lutto per il club bianconero: morto l’ex storico difensore Francesco Morini

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U n P o s t o A l S o l e R a I ( @ u n p o s t o a ls o l e r a I 3 )

Ora che Alice è ritornata a Londra, Fabrizio ha intenzione di impegnarsi per recuperare le cose con sua moglie Marina. Il loro matrimonio non è andato a gonfie vele di recente ed è arrivato il momento di impegnarsi per provare a salvare le cose tra di loro.