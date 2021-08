William e Harry saranno lontani il giorno del 24esimo anniversario dalla morte di Lady Diana. Il loro tradizionale incontro è ormai spazzato via dalle tensioni tra i due fratelli.

Tristezza e tanto dolore. Per William e Harry domani si preannuncia una difficile giornata in quanto sarà il 24esimo anniversario dalla morte di Lady Diana. La loro mamma si era spenta infatti il 31 agosto del 1997 a seguito di un grave incidente stradale, avvenuto a Parigi, quando loro erano ancora adolescenti. In questa dolorosa ricorrenza i due fratelli saranno lontani in quando William si trova a Palazzo, mentre Harry vive negli Stati Uniti da quando ha detto addio alla Royal Family.

“Harry non sarà con lui. Un tempo, nel triste giorno della morte di Diana, si incontravano per ricordare i preziosi momenti vissuti con la madre”, le parole condivise dall’esperto reale Richard Fitzwilliams.

William e Harry: lontani nel giorno più difficile

La morte di Lady Diana ha segnato per sempre la storia e il cuore dei figli William e Harry. 15 e 12 anni era l’età che avevano i Duchi all’epoca della decesso della madre. I due uniti da un profondo rapporto si sono allontanati a seguito del volta faccia di Harry alla Royal Family. Tra i due è calato il gelo come tutto il mondo ha potuto constatare durante l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana a Londra. Per l’occasione infatti Harry era volato alla volta del Regno Unito per assistere alla cerimonia mostrandosi tuttavia freddo con il fratello.

I tempi in cui i due erano uniti sono ormai solo un ricordo. La loro tradizione di passare questo doloroso anniversario insieme, pranzando al tavolo condiviso in passato con la madre, è ormai finita in disuso.

Prima dell’abbandoano del Duca di Sussex a Palazzo, i due erano infatti soliti trascorrere la giornata ricordando la madre e le cose che facevano con lei. Una tradizione portata via dai dissidi creati tra i due fratelli ormai sempre più distanti.

Tuttavia secondo l’esperto reale i due potrebbero comunque sentirsi e darsi un saluto in questa ricorrenza dolorosa.