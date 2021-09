La bella influencer Alice Basso ha condiviso una serie di foto su instagram mentre passeggiava per la strada con un look diverso

Alice Basso è una di quelle donne che ama il gotico, i colori scuri come il nero e ama vestire un pò come un maschiaccio. Raramente si è vista con un vestito o una gonna. Ieri però ha deciso di sorprendere i suoi fan indossando una gonna svolazzante beige con dei puntini neri. L’ha abbinata a degli stivali bianchi di gomma e a un top bianco. Nella didascalia si dice lei stessa sorpresa della sua scelta:“Io in gonna? Cioè…io in gonna?? Nevega”.

LEGGI ANCHE>>>Sophie Codegoni e le FOTO sexy a letto, “così anche nel GF Vip” dice

Alice Basso e i buoni propositi per questo inizio settembre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🤍 (@alicebasso)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Pio e Amedeo, l’incontro con Fabrizio Frizzi: il coro indimenticabile – VIDEO

Oggi è il primo settembre e molte scuole sono cominciata anche quelle dei figli delle star dei social. Infatti è il caso di Alice Basso che stamattina ha accompagnato i figli Brando e Morgan al loro primo giorno di scuola. Il più grande ha cominciato la terza elementare, mentre il piccolo l’asilo. In occasione di questo nuovo inizio la Baso ha scritto un paragrafo di buona speranza per questo inizio anno scolastico e lavorativo:”Comunque che mix di emozioni. Domani comincerà una nuova stagione per me. Brando inizierà la terza elementare (ma ci rendiamo conto? la terza già) e Mogan riprenderà l’asilo e non sarà più il il più piccolo di tutti. Non ci saranno più i risvegli con Taoo a tutti e nemmeno Mamma ho fame. Ci saranno la sveglia alle 6.40, una colazione veloce e via a scuola. Ci saranno ancora quelle cavolo di mascherine (speriamo sia l’ultimo anno) nuove esperienze, nuovi sogni, il pianoforte, la musica, Morgan che crescerà a vista d’occhio.

E ci sarà io che per un pò di ore non sentirò più chiamare Mamma ogni 2 minuti. E sapete cosa vi dico? Che da una parte mi mancherà tantissimo, ma dall’altra sono contenta perché potrò concentrarmi maggiormente sul lavoro, dando vita alle idee che mi girano per la testa, le foto più curate, un caffè con un’amica una telefonata di 5 minuti senza interruzioni. Un pò di fidanzatini con mio marito..Mi è mancato tanto in questi 3 mesi non lo nego. Ma ho già gli occhi lucidi perché mi sento così tanto una mamma di merda anche solo a pensarlo. Allo stesso tempo la nostra quotidianità estiva mi mancherà da morire. Ma venerdì è vicino. E i nostri weekend saranno magici promesso”.

Quante mamme si sentono come Alice Basso. Probabilmente tante, si passano 3 mesi di vacanza estive insieme ai figli e poi di punto in bianco devono cominciare scuola e se da un lato è un sollievo dall’altro si sente la mancanza. Tuttavia i genitori hanno più tempo da dedicare a loro stessi ed è esattamente quello che ha fatto la Basso con suo marito. Dopo aver portato i bimbi a scuola si sono regalati una giornata alla spa immersi nella natura incontaminata.