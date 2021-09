Andrea Delogu passeggiata romantica con l'”Angelo custode”, pantaloni a vita alta e top: curve abbondanti in lontananza – FOTO

Andrea Delogu incanta i followers di Instagram con una passeggiata romantica nella città dei sogni: il dettaglio accattivante non sfugge…

L’attrice, meglio conosciuta come “La Rossa”, Andrea Delogu ha incantato tutti i suoi fan, nel segno di una bellezza da raccontare a figli e nipoti.

L’artista è un personaggio unico e raro nella storia dello spettacolo dei giorni nostri. Di lei si parla un gran bene per un futuro ancora tutto da delineare. Il cambio look ha affascinato e convinto tutti, ma allo stesso tempo per qualche addetto di passaggio c’è dietro il classico richiamo dell’amore.

Non a caso, negli ultimi mesi le sono stati attribuiti dei flirt interessanti a partire dall’ex ballerino di “Amici”, Stefano De Martino. Uno scoop durato neanche una settimana, dato dal periodo di crisi con l’attuale compagno di vita e attore, Francesco Montanari.

Andrea si è messa ben presto alle spalle il dolente passato d’amore ed è ripartita a “gonfie vele”. In questi giorni è molto attiva sui social dove ha pubblicato una foto mozzafiato, la cui protagonista è lei in prima persona nelle vesti di “Angelo Custode”

Andrea Delogu in giro per le strade: passeggiata da “Angelo Custode” – FOTO

