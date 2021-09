“Beautiful”, anticipazioni puntata 1 settembre: un appuntamento

Beautiful, anticipazioni 1 settembre: mentre Brooke riceve la visita di Bill, Carter propone a Zoe di voltare pagina.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Zoe incontrare casualmente Carter. Tra i due c’è sempre stato un certo feeling, ma adesso che lei non è più fidanzata con Thomas potrebbe nascere un sentimento più importante. Ridge nel frattempo è riuscito a farsi perdonare da Brooke. La Logan gli ha assicurato che lo ama ancora ed è pronta a tornare con lui quando e se chiederà l’annullamento del matrimonio con Shauna. Brooke non dubita più dei sentimenti del marito nei suoi confronti, ma teme che la Fulton non sia propensa ad annullare il matrimonio con lui. Non sa ancora che Quinn ha contattato Bill, chiedendogli di farsi nuovamente avanti con lei.

Beautiful, anticipazioni 1 settembre: Bill irrompe a casa di Brooke

Dalle anticipazioni americane sappiamo che Brooke riceverà la visita di Bill. Lo Spencer, spinto dalla Fuller, si farà avanti con lei e le proporrà di tornare insieme. La Logan sarà sconvolta dalla sua dichiarazione d’amore. Anche una parte di lei lo amerà per sempre, ma è ora per entrambi di voltare pagina. Nel frattempo Quinn comunicherà a Shauna il suo piano: convincere Bill a tornare da Brooke, così che Ridge sia nuovamente libero.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Zoe racconterà a Carter la sua delusione nei confronti di Thomas. Lui le consiglierà di lasciarsi il passato alle spalle e andare avanti con la sua vita, poi le chiederà di uscire con lui per un appuntamento romantico.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, mercoledì 1 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay.