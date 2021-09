“Che bel panorama” Shaila Gatta, il topless è illegale (e non solo) – FOTO

Shaila Gatta, la bellissima ballerina manda in tilt il traffico web per una sua foto in topless. Semplicemente illegale.

Shaila Gatta, stavolta ha esagerato! I suoi ultimi scatti sono illegali, il rischio censura è dietro l’angolo. La ballerina infatti ha mandato su di giri i fans con il suo post squisitamente estivo. L’ex velina con le sue acrobazie e con i suoi video social ha dimostrato come si possa essere bellissime e preparate.

La dedizione e lo spirito di sacrificio di Shaila infatti sono molto apprezzate sul web che la prendono come modello da seguire. I video durante le sessioni di allenamento o i tutorial di vario genere, ma pur sempre concentrati su alimentazione e sport, hanno avuto molto successo. I suoi oltre 800 mila followers ringraziano.

Shaila Gatta, la FOTO illegale è diventata subito virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

La sensualità di Shaila Gatta è fuori da ogni dubbio, la genuinità idem. Ecco perché quando dona ai fans delle foto piccanti il web letteralmente si impalla. Con una media di quasi 1000 like al minuto, la foto in barca della Gatta è subito tra le più cliccate. “Che bel panorama” qualcuno ironicamente commenta.

Nonostante l’ex velina abbia infatti davanti un paesaggio mozzafiato dell’Isola del Giglio, in realtà il web è distratto da ben altro. Ripresa di spalle, Shaila è in topless e in una delle tre foto si vede una porzione di lato A. Schiena tonica e poi quel fondoschiena assolutamente perfetto. Su questa parte del corpo due fans si sono “battibeccati” in quanto un utente avrebbe dichiarato “C*** da velina❤️”, “C*** da ginnasta se permetti, molto più che da velina” risponde una fan.

Insomma, anche stavolta la Gatta ha dato molto da discutere. La ballerina si sta godendo dei momenti di relax in compagnia di alcune amiche, tra le storie di Instagram infatti si vedono chiaramente dei video con delle bellissime ragazze.