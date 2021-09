Costanza Caracciolo è inarrestabile su Instagram: l’ex Velina di ‘Striscia la Notizia’ ha mandato ancora una volta in enfasi i suoi seguaci.

Costanza Caracciolo, con la sua sconfinata bellezza e la sua sensualità fuori da ogni logica, sta praticamente conquistando il cuore anche degli utenti del web. La nativa di Lentini, qualche tempo fa, aveva già deliziato i telespettatori diventando la Velina bionda di ‘Striscia la Notizia’ (ha formato con Federica Nargi una delle coppie più amate della storia del programma satirico).

Costanza, in questa lunghissima estate, ha impressionato tutti condividendo scatti al limite del proibito e fotografie in cui ha messo in mostra il suo fisico da applausi. La 31enne è, lo ricordiamo, la moglie di Bobo Vieri. Chi sa cosa pensa l’ex bomber dell’Inter quando vede su Instagram le foto della bellissima modella. La classe 1990, proprio qualche istante fa, ha piazzato in rete un’immagine da urlo in cui ha messo in primissimo piano il suo davanzale.

Costanza Caracciolo, inquadratura da infarto: davanzale in bella mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Costanza, con lo scatto pubblicato pocanzi, sta facendo sognare tutti. La showgirl e modella regala un’inquadratura destinata agli annali. La classe 1990 è distesa e assume una posa stratosferica. Come se non bastasse, il suo davanzale esplosivo è decisamente in bella mostra e manda in subbuglio il web.

Il post, in brevissimo tempo, ha già superato quota 3mila likes. Immancabili i commenti e i complimenti per lei. “Comunque unica”, “La migliore”, “Foto top……grande Costanza. E come sei sempre fantastica”, “Che eleganza”, “Che classe”, si legge. I suoi contenuti ottengono sempre numerosi consensi e fanno velocemente il giro del web. I fans dell’ex Velina, in giro per l’Italia, sono davvero numerosi.

La Caracciolo, tuttavia, ha anche messo online fotografie dolcissime in cui erano presenti anche le due figlie Isabel e Stella.