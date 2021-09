“Brave and Beautiful” anticipazioni 2 settembre: entra in gioco Adalet

Siamo al quinto appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta appassionando tutti. Dopo le ultime puntate, entra in gioco Adalet

Brave and Beautiful è la serie tv turca che sta appassionando tutti quest’estate. Nella scorsa puntata, abbiamo visto Cesur organizzare un compleanno in grande per la sua sposa, con cui ha vissuto un momento particolare di crisi da dopo le nozze. Nella prossima puntata, invece, vedremo cosa succederà a Tashin e Adalet: i due temono che la vendetta stia per abbattersi su di loro. Cosa significa? Cosa ha intenzione di fare Riza? Lo scopriremo forse nel prossimo episodio.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Il Korludag inizia a tremare, perché sa benissimo che suo cognato ha sete di vendetta: dato che era stato proprio lui a farlo finire dietro le sbarre, affinché non ci finisse Adalet, il nuovo amore di Tashin. A tremare di più però è sua sorella Riza: Adalet ha le mani sporche del sangue del direttore dell’orfanotrofio in cui lei ed il fratello sono cresciuti. Al suo posto, però, stato Riza a pagare per l’omicidio. Tuttavia, se la donna ha il timore che il consanguineo ora è tornato a piede libero, sta escogitando un piano per vendicarsi di lei e del marito. Ha anche il timore che le indagini forse si possano rivelare delle scomode verità. La paura però non le permette di dormire sonni tranquilli, così come non le permette di ragionare in maniera lucida: che cosa deciderà di fare Adalet?

Per scoprire cosa succederà, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani giovedì alle 14:45 su Canale Cinque.