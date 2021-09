“Brave and Beautiful” anticipazioni 3 settembre: la verità sul padre di Cesur

Siamo all’ultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Cesur entra in possesso di una lettera di Suso padre: Suhan lo aiuta a capire la verità

Brave and Beautiful è una delle serie turche più amate di questa stagione. Siamo arrivati ad un punto della serie decisivo per la trama: tutto è cominciato quando Cesur è arrivato in città per rivendicare suo padre che è morto tanti anni fa a causa di Tashin. Si dia il caso che Tashin sia il padre di Suhan, una ragazza che lui ha incontrato il primo giorno e di cui si è innamorato follemente, al punto tale da prendere l’importante decisione di portarla all’altare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Decretato il tormentone dell’estate: l’artista che ha battuto tutti a sorpresa

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a B r a v e a n d B. e a u t I f u l ( @ b r a v e a n d b e a u t I f u l 8 2)

Cesur è entrato in possesso di una parte di lettera che ha scritto suo padre prima di morire, l’altra parte invece si trova in casa di Tashin. A questo punto, Cesur decide di affidarsi completamente a sua moglie: le chiede di cercare la lettera e di leggerla. Una volta che Suhan l’ha letta, riferisce a suo marito che il tono della lettera è quello di un uomo che vuole farla finita. A questo punto Cesur è disposto a mettersi l’anima in pace e a smettere di avere rancore per Tashin, anche per il bene della sua amata. Suhan è stata preziosa in questo periodo, è riuscita a stare accanto a lui nonostante l’odio irrefrenabile che Cesur provava nei confronti di suo padre. Le sembra il minimo smetterla di fare la guerra a Tashin, ora che sa la verità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mahmood sopravvissuto all’incendio a Milano, le prime parole del cantante

Quindi è davvero finita in questo modo? Per scoprirlo non ci resta che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani su canale cinque.