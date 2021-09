L’influencer Camilla Caimi ha condiviso una foto su instagram in cui appare davvero uno schianto, che sensualità

Camilla Caimi è sensuale e bellissima su instagram. Ha condiviso uno scatto dove è in posa con indosso un body nero attillato e ha i capelli bagnati. Si trova in una palestra ed è sul set di uno shooting per la sponsorizzazione di abbigliamento sportivo. I commenti sotto al post sono moltissimi:“La bellezza”, “Fantastica”, “Stratosferica”. E anche la migliore amica Sara Croce commenta scrivendo le faccine da innamorata pazza.

LEGGI ANCHE>>>Elenoire Casalegno, purtroppo è finita. La disperazione della modella è palpabile

Camilla Caimi esce allo scoperto con il fidanzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʚ Camilla ɞ (@camillacaimi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Ben Affleck a lavoro con la suocera. Sul set con la mamma di Jennifer Lopez

L’influencer che prima di adesso è sempre apparsa da sola sul suo profilo instagram, ha deciso di uscire allo scoperto con il fidanzato. Non è chiaro se i due stessero già insieme da prima o se è stato un amore recente. Ciò che è certo è che la Caimi è molto innamorata. Ha infatti condiviso due foto con il fortunato. La prima ritrae i due in una cartolina praticamente. Si trovano in riva al mare uno abbracciato all’altro e belli come il sole. Lei commenta la foto scrivendo:”Sempre”.

In un altro scatto ci sono loro due che fanno le facce buffe e nel secondo scatto si scambiano un bacio romantico. Lui si chiama Daniel Frey ed è un atleta e modello. Insieme formano una coppia bellissima. Su instagram rivelano i loro nomignoli teneri chiamandosi rispettivamente “gonfietto/a”. Prima di ora la Caimi non aveva mai condiviso foto insieme al suo fidanzato, quindi non è chiaro se sia una nuova fiamma o lo storico fidanzato. Per il momento ci basta sapere che sono felici e innamorati. Sotto alle foto più sexy lui commenta:”Solo mia” e lei risponde “ovvio”.

Lei continua a lavorare come modella posando per vari shooting in cui appare bellissima e sensuale. Il fidanzato della Croce anche commenta sotto le foto della Caimi prendendola in giro. I due hanno stretto una bella amicizia, essendo lei la migliore amica della fidanzata. Lui è Gianmarco Fiory, un calciatore del Bari a cui la Croce è legata da ormai più di un anno. Insomma tutti insieme formano un bel quadretto.