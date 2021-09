Caterina Balivo si starebbe preparando per ritornare sul piccolo schermo. Ecco le indiscrezioni che circolano su di lei

Caterina Balivo è stata uno dei cavalli di battaglia di mamma Rai. La conduttrice campana è amatissima dal pubblico e le sue trasmissioni sono state sempre seguitissime. “Detto Fatto” prima e “Vieni da me” dopo, solo per citarne i suoi ultimi programmi, l’hanno portata all’apice della popolarità.

Poi un anno sabatico, un momento di pausa dal lavoro per dedicarsi alla famiglia. Dopo la fine di “Vieni da me”, Caterina si è vista pochissimo in tv, se non nella passata stagione televisiva, nel ruolo di giudice de “Il Cantante Mascherato”.

È stata la grande Milly Carlucci che l’ha riportata sul piccolo schermo e ora pare che per lei ci siano delle novità.

NON PERDERTI ANCHE — > “I fatti vostri”, il nuovo conduttore: un nome importante

Caterina Balivo e il ruolo inedito, c’entra Milly

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

NON PERDERTI ANCHE — > “Ballando con le stelle”, il ritorno è clamoroso: fan increduli

Caterina Balivo potrebbe tornare presto in tv. La nota conduttrice, infatti, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe far parte del cast di “Ballando con le stelle”.

Milly Carlucci dopo “Il Cantante Mascherato” l’avrebbe convinta a cimentarsi nel ballo? Nient’affatto. Secondo il giornalista Tommaso Martinelli che cura una sua rubrica su Vero rivelando i retroscena più succulenti dei personaggi tv, la conduttrice campana da ottobre dovrebbe essere nel programma del sabato sera di Rai 1 ma non come concorrente in gara.

“Insistenti voci di corridoio la danno anche nel cast di “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci – ha detto – Top secret il suo ruolo: potrebbe non essere quello di concorrente…”. Per lei dunque un ruolo inedito nel talent di Milly che, sempre secondo il giornalista, l’avrebbe già confermata, per il secondo anno consecutivo, nella giuria della prossima edizione de “Il cantante mascherato”.

Se queste anticipazioni verranno confermate, ci saranno due impegni importanti dunque per Caterina che la vedranno protagonista in due programmi di punta di Rai 1. Per lei però, almeno per il momento, sembra che non ci sia spazio per una trasmissione tutta sua come in passato. Una sua scelta o “imposizioni” dall’alto? Staremo a vedere.