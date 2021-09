Chiara Ferragni e Fedez festeggiano oggi il loro terzo anniversario di matrimonio. Tuttavia una pesante lite scatenatasi tra i due ha catturato l’attenzione di tutti.

5 anni insieme, 3 anni di matrimonio, 2 figli. Chiara Ferragni e Fedez negli ultimi anni sono stati legati da un amore intenso che li ha portati a sposarsi il 1 settembre del 2018 con una cerimonia incredibile, seguita da milioni di spettatori tramite i social. Dal fatidico sì pronunciato in Sicilia, le nozze si erano tenute a Noto in una splendida location, il loro legame si è rafforzato sempre di più e marito e moglie si mostrano sempre più affiatati. Tra i loro innumerevoli impegni e i loro tanti traguardi raggiunti, hanno costruito una splendida famiglia composta da figli Leone e Vittoria con cui vivono in una stupenda casa a Milano.

Rientrati da poco nel capoluogo lombardo, la coppia si lascia alle spalle una fantastica vacanza costellata da viaggi in Italia per le bellezze del territorio. In chiusura dell’estate hanno trascorso alcuni giorni in Costiera Amalfitana e proprio durante il soggiorno tra i due qualcosa non è andato come previsto.

Chiara Ferragni e Fedez, amore litigarello: le lite più pesante

Se spesso vediamo Chiara Ferragni e Fedez tutti cuori e coccole, nell’ultima vacanza non è stato proprio così. In questi tre anni di matrimonio, oggi il loro anniversario, si sono mostrati al mondo innamorati come non mai dando l’immagine di famiglia perfetta da mulino bianco. Ma anche le coppie più solide posso incorrere in pesanti confronti, proprio come è successo gli scorsi giorni ai Ferragnez. La coppia è stata pizzicata dagli obiettivi di Chi in una veste mai vista.

Sullo yatch di Diego Della Valle, un furente litigio tra moglie e marito ha turbato le acque serene trasformando la spensierata giornata vacanziera in un incubo. Dalle foto, apparse oggi sul settimanale, ritraggono i due coinvolti un forte battibecco che cambia completamente le loro espressioni. Tra le grida, Fedez si mostra furente mentre Chiara scoppia in lacrime. Una tensione mai vista così tra i due che ha portato a un triste finale per le loro vacanze con il rapper chiuso in cabina per ore. In supporto dell’imprenditrice digitale le sorella Francesca e Valentino, presenti durante il soggiorno. Per la Ferragni cena solitaria dopo lo scontro con il marito che non si è presentato al tavolo.

Non sono stati rivelati i motivi del litigio, ma una volta ritornati a Milano i due si sono riappacificanti mostrandosi sul web sereni come al loro solito.

Immancabile oggi sui loro profili social dolci dediche di auguri reciproci in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio.