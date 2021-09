Cristina Buccino non perde occasione di mostrare ai fan le sue forme strepitose, con l’ultimo post ha esagerato

Cristina Buccino è una delle influencer più seguite negli ultimi tempi, le sue foto diventano virali in un batter d’occhio e i fan impazziscono nel vedere così tanta bellezza.

Classe 1985, modella e showgirl da tutti conosciuta per essersi frequentata con Daniele Scardina, l’ex di Diletta Leotta. L’esordio è in tv è arrivato nel 2009 con “L’eredità”, dove interpretò per due anni il ruolo della professoressa.

Secondo il web ha avuto molte storie con altri personaggi dello spettacolo, tra questi Cristiano Ronaldo e Alex Belli.

Cristina Buccino, vestito bianco e lato A fuori – FOTO

Seguita da più di due milioni e mezzo di follower, Cristina Buccino condivide scatti bollenti con i fan che non vedono l’ora di commentare e lasciare un like. A quanto pare è ancora in vacanza e precisamente in Costiera Amalfitana dove sfoggia le foto più belle.

In questi ultimi giorni non ha fatto altro che postare immagini in bikini e pose sensuali, lato A e fondoschiena sempre in primo piano. L’ultimo post è strepitoso: indossa un vestito bianco corto e scollato, il décolleté è in mostra e con esso anche le gambe scoperte.

I capelli sono semi raccolti e gli occhi socchiusi, la luce del sole la illumina e la rende divina. “A little more” scrive l’influencer e qualcuno commenta: “Spettacolare è dir poco” e poi ancora: “Ma sei il sole”. I fan vanno in tilt e non riescono a trattenersi.

Anche questa volta la Buccino ha fatto centro, sa come attirare l’attenzione e cosa piace ai follower che la seguono, la supportano e la sostengono in ogni occasione. E’ un vulcano in eruzione, la sua bellezza oltrepassa i limiti e il web impazzisce per lei. La vedremo presto in televisione? Ci sono buone probabilità, ma per il momento i social sono la sua priorità.