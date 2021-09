Dayane Mello, la foto tra le montagne manda in delirio i fan. La modella quasi completamente svestita regala un’immagine che stuzzica la fantasia: pazzesca

Forte ed autentica, passionale e sensibile, Dayane Mello ha conquistato il pubblico durante la sua permanenza nella casa del “Grande Fratello Vip“ con la personalità ricca delle più interessanti sfumature. Un’esperienza rivelatasi importante per la carriera della modella brasiliana, che ha beneficiato di ulteriore notorietà, rispecchiata nell’incremento degli ingaggi e dal successo riscosso anche su Instagram.

Si attesta a 1 milione la cifra dei followers dell’ex gieffina, che condivide sulla sua pagina Instagram scatti ad altissimo tasso di sensualità. Misure perfette distribuite sulla slanciatissima altezza di 180 centimetri, Dayane Mello infiamma il social con le curve esplosive ed il fascino irraggiungibile di una diva senza tempo. L’ultimo post ha stupito gli utenti, in un’immagine disinibita della sua bellezza, che stuzzica la fantasia attraverso l’inquadratura pericolosa del suo lato più seducente: magnifica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Divinamente verace”, Ana Mena scollatura pazzesca immobilizza i fan: imperdibile – FOTO

Dayane Mello, l’inquadratura che infiamma il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Ivana Mrazova e Luca Onestini in che rapporti sono? La verità su di loro



Dayane Mello è pronta per dare una svolta alla sua vita, dopo la fama ottenuta in Italia, per sfidare nuovamente se stessa. Questa volta lo fa in Brasile, per stare insieme alla sua famiglia, soprattutto in seguito ai tragici avvenimenti dell’ultimo anno, ma anche per affrontare nuove esperienze professionali.

Futura protagonista del reality show “La Fattoria” nella versione brasiliana, ha trascorso molto del suo tempo nella terra d’origine, trovando anche l’amore. La notizia sta spopolando tra i fan, che hanno focalizzato la loro attenzione nelle immagini condivise dall’ex gieffina in compagnia del nuovo partner, Alexandre Cunha, modello brasiliano.

Nonostante gli ultimi inaspettati risvolti, a destare clamore è ancora una volta la sua disinibita sensualità. La modella ha condiviso su Instagram la sua pausa relax, trascorsa in un paesaggio naturale, immerso tra il verde e le montagne. Il vero protagonista dell’immagine è il suo corpo strepitoso, evidenziato dall’inquadratura accattivante.

Pancia piatta e gambe scolpite, la sua bellezza conquista subito un tripudio di like da parte degli utenti, che non nascondono l’ammirazione: “Il miglior panorama sei tu“, “Da infarto“, “Meravigliosa“.