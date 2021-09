“Divinamente verace”, Ana Mena scollatura pazzesca immobilizza i fan: imperdibile – FOTO

La cantante, Ana Mena ha pubblicato un primo piano su Instagram da capogiro. Bellezza magnetica e scollatura ubriacante: i dettagli.

Reduce dal successo nei vari duetti con il rapper, Rocco Hunt, la splendida diva e cantante spagnola, Ana Mena è uscita allo scoperto in anteprima al grande evento.

La vip dalla voce sublime e la gola profonda ha iniziato a fare sul serio quando è sbarcata in Italia. Le sue esperienze nel Belpaese non sono quasi mai banali, nonchè volte a far accrescere il suo bagaglio culturale e la sua notorietà.

Ana e Rocco ormai formano la coppia più scoppiettante del momento in ambito musicale. Tra i brani frizzantini annoveriamo “Un passo dalla Luna” che ha riscosso persino il premio di “Disco Platino” e l’ultimo della serie destinato a traguardi inaspettati, “Un bacio all’improvviso”.

La sua notorietà nel mondo della musica però risale in patria in dolce compagnia di Fred De Palma, con il quale ha fatto sognare milioni di ascoltatori

Ana Mena, primo piano memorabile: solo ammirazione

