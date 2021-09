La meravigliosa opinionista italiana Elettra Lamborghini spopola su Instagram con un nuovo post da urlo: ogni curva è ben visibile!

La fotonica ex presentatrice di ‘Ex on the beach Italia’ ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto scattata all’Arena di Verona.

Nello scatto si vede la Lamborghini accovacciata di lato rispetto alla fotocamera, ma con il viso girato.

Elettra indossa un top ed un paio di leggings a zampa di elefante dalla fantasia leopardata, stampata sopra ad uno sfondo variopinto dai colori pastello. Ai piedi la cantante porta un paio di scarpe nere contornate da una fila di piccoli strass. Una cosa è certa: i suoi look maculati sono sempre il top!

L’espressione della twerking queen è piuttosto seria: sembra che sia stata colta di sorpresa, come in uno scatto rubato.

Elettra Lamborghini, lato a e lato b sono le attrazioni principali del post: a Verona temperature alle stelle!

Nella didascalia del post la bellissima ballerina ha riportato una ironica frase colma di ‘H’ finali, tipiche della sua parlata giocherellona: “Io ieri sobria e pazzesca come sempre prontah per andare al matrimonio di una mia amicah”. E ancora: “Scherzo ovviamenteh”.

Il post ha riscosso un gran successo, ottenendo già quasi 60.000 mi piace e più di 400 commenti: in soltanto mezz’ora lo scatto ha fatto il giro del web!

Tra i messaggi lasciati sotto al post dagli utenti che la seguono e la ammirano, si legge: “Ero al concerto e sei stata la migliore”; “Non è un insulto ma dovresti stare attenta a quello che posti, soffro d’asma e mi hai lasciata senza fiato”; “Per noi hai vinto tu”; oppure “Che bello questo completo”.

Non c’è dubbio: l’Italia è pazza di lei!