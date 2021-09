Elisa Isoardi al Pc: la camicetta si apre e lei non si accorge di nulla. Spettacolo vero – FOTO

La conduttrice Elisa Isoardi, questa volta, ha esagerato: la nativa di Cuneo ha postato una fotografia in cui indossa una camicetta che si apre proprio nel punto giusto.

Se ci fosse stato un concorso estivo con tutte le nostre bellezze coinvolte, Elisa Isoardi avrebbe con molta probabilità conquistato almeno il podio. La conduttrice piemontese, da un paio di mesi, sta innalzando la temperatura su Instagram pubblicando scatti al limite del proibito. Le sue scollature da sogno e i suoi costumi hanno deliziato il pubblico maschile dei social network.

Elisa, anche questo pomeriggio, ha deciso di far girare la testa ai suoi ammiratori condividendo una fotografia spettacolare. La bellezza della storica ex del leader della Lega Matteo Salvini è abbacinante, mentre la sua sensualità non è quantificabile. La Isoardi è una bomba seducente e le sue forme sono sempre più provocanti ed esplosive.

Elisa Isoardi provocante: la camicia si apre proprio nel punto giusto, che davanzale!

Elisa, nell’ultima foto che ha condiviso sul web, è comodamente seduta su una sedia in un prato e sta utilizzando il suo pc. La conduttrice sfodera un sorriso allo stesso tempo meraviglioso e contagioso. Già dalle immagini, si capisce che la 38enne sprizza felicità da tutti i pori.

La classe 1982, con il suo fisico e le sue curve pericolose, sta letteralmente rompendo gli schermi degli smartphone degli utenti. La camicetta, dotata d’altronde di un colore molto particolare, si apre proprio nel punto giusto e scopre il suo décolleté paradisiaco. Se fosse stato un post normale, la Isoardi avrebbe sicuramente fatto il pieno di likes.

I fan non vedono l’ora di ammirarla nuovamente in televisione. Dopo la sfortunata esperienza a ‘L’isola dei Famosi’, Elisa si è goduta un lungo periodo di vacanze. Nonostante ciò, ogni giorno ha postato sul web contenuti di ogni tipo. Talvolta, ad esempio, la conduttrice svela anche alcune ricette.