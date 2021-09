“Amore sei meravigliosa”, Erjona Sulejmani senza reggiseno e sguardo fulmineo: la perfezione – FOTO

Erjona Sulejmani ha pubblicato una foto su Instagram che lascia i followers senza fiato. I dettagli di un primo piano da standing ovation.

La showgirl albanese, dal passato travagliato, Erjona Sulejmani è rinata sotto il segno della sua stratosferica bellezza.

Già dalla tenera età di nove anni si porta dietro esperienze turbolente, soprattutto in famiglia dove è stata lasciata più volte sola e abbandonata. La voglia di riscatto e il non porsi alcun limite alle opportunità ha fatto la “voce grossa” ed oggi rappresenta una gran bella realtà, in modo particolare sui social.

Nel corso della sua vita ha conosciuto e si è innamorata dell’ex centrocampista di Napoli e Torino, Blerim Dzemaili, dal quale ha avuto anche un figlio. Con il passare del tempo però la regina delle bellezze sugli spalti, a seguito degli impegni sul manto erboso di Blerim ha avuto una battuta d’arresto in amore, forse anche un po’ per la lontananza

Erjona Sulejmani, il primo piano da favola indimenticabile – FOTO

