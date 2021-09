A breve gli appassionati del Fantacalcio parteciperanno all’asta di riparazione e non: la lista dei migliori cinque calciatori da prendere a 1.

Questa sera si concluderà la sessione estiva di calciomercato ed i vari club si stanno muovendo per gli ultimi colpi da mettere a segno e per le ultime cessioni. Da domani, dunque, i fantallenatori potranno partecipare alle aste per definire la propria rosa. Per chi ha iniziato contemporaneamente alla Serie A si tratterà di un’asta di riparazione, mentre per gli altri della vera e propria asta.

Fantacalcio, consigli per l’asta: la lista dei cinque migliori calciatori da acquistare a 1

Tra poche ore verranno definite le rose delle 20 società di Serie A. Questa sera, difatti, chiuderà i battenti la sessione estiva di calciomercato.

Anche gli appassionati di Fantacalcio, dunque, dovranno definire le proprie rose dopo la chiusura delle trattative. Prima dell’inizio della terza giornata di campionato, si terranno, difatti, le aste di riparazione e non. In tal senso, vi forniamo una lista di cinque giocatori, la cui quotazione iniziale è 1. Calciatori che potranno risultare determinanti permettendo ai fantallenatori di risparmiare il budget da spendere per accaparrarsi i top player.

Leggi anche —> Fantacalcio, consigli per l’asta: i cinque assistman su cui puntare

Andrea Cambiaso (Genoa): il giovanissimo difensore del Grifone ha già messo in campo il suo talento nelle prime due giornate di Serie A. Sceso in campo da titolare in entrambe le occasioni, Cambiaso ha realizzato già una rete: quella del momentaneo pareggio contro il Napoli, match poi terminato per 2-1 in favore dei partenopei. I primi due match fanno ipotizzare che il classe 2000 possa essere già finito in cima alle gerarchie di mister Ballardini per le corsie.

Matteo Ruggeri (Salernitana): il difensore classe 2002, utilizzato dal tecnico granata come esterno di centrocampo, ha disputato da titolare le prime due gare di Serie A. Nonostante per la Salernitana siano arrivate due sconfitte, Ruggeri è stato autore di due buone prestazioni che sicuramente potranno garantirgli il posto di titolare nelle prossime gare di campionato.

Kristoffer Askildsen (Sampdoria): il giovane centrocampista blucerchiato non fa parte dei titolari della squadra di D’Aversa, ma nel corso della stagione potrebbe avere più spazio. Al momento, nelle prime due gare, ha totalizzato una sola presenza entrando a match in corso contro il Sassuolo. Al Fantacalcio, il norvegese potrebbe essere un’ottima scelta da prendere come settima o ottava slot.

Matteo Cancellieri (Verona): il centravanti classe 2002 sta lentamente salendo nelle gerarchie degli Scaligeri. Dopo averlo mandato in campo a match in corso contro il Sassuolo, Di Francesco ha scelto di schierarlo da titolare contro l’Inter. Prestazioni non da incorniciare per il giovane attaccante, ma un minutaggio che potrebbe renderlo un buon acquisto al Fantacalcio come sesta slot del reparto avanzato.

Samuel Mraz (Spezia): Thiago Motta per l’attacco sembra credere molto nelle qualità del calciatore sloveno, acquistato dallo Spezia durante questa sessione di mercato. Nonostante non sia ancora mai partito da titolare in campionato, nelle prime due gare è sempre subentrato dalla panchina. Un minutaggio che potrebbe crescere nel corso della stagione dandogli l’occasione di mettersi in mostra.

Leggi anche —> Fantacalcio: quali sono i cinque giocatori su cui scommettere

Nella lista non troviamo portieri, considerando che tutti gli estremi difensori titolari delle squadre di Serie A hanno una quotazione iniziale più alta. Ad 1, invece, troviamo i secondi portieri da abbinare, durante l’asta, al titolare della squadra.